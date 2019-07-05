Дії Путіна не схвалює майже третина росіян

Протягом усього 2019 року ці показники залишаються стабільними, несхвалення діяльності Путіна - 31-35%, несхвалення шляху розвитку держави - 40-46%.

За даними соціологів, Дмитром Медведєвим на посаді голови уряду задоволені лише 36% опитаних, незадоволені - 62%. В цілому роботу уряду позитивно оцінюють 43% росіян, негативно - 55%. Діяльність Держдуми задовольняє 38% респондентів, не задовольняє - 59%.

Раніше, в травні, "ВЦИОМ" опублікував дані про падіння рейтингу довіри Путіну до мінімуму за останні 13 років - близько 32%. У Кремлі здивовані - чому рейтинг довіри президенту падає, а рівень електоральної підтримки зростає. Після цього соціологи перерахували рейтинг за новою методикою. І тоді виявилося, що Путіну довіряють більше 72%.