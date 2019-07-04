Путін на годину запізнився на зустріч із Папою Римським — ЗМІ

Володимир Путін знову запізнився на зустріч із Папою Римським Франциском у Ватикані.

Про це повідомляє у четвер "Європейська правда".

"Сайт Ватикану анонсував, що зустріч запланована на 13:00. Президентський літак Путіна приземлився в аеропорту Фьюмічіно в Римі о 12:58, після чого російський президент одразу відправився до Ватикану. З першої години біля Апостольского палацу (резиденції Папи) Путіна чекали особистий секретар Франциска, журналісти та почесна гвардія. Президент РФ прибув о 14:07", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в італійській столиці через приїзд Путіна посилили заходи безпеки, рух транспорту заблокований в "зеленій зоні", що включає 50 вулиць, заборонені акції протесту, контролюється повітряний простір над Римом.

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Російський президент пересувається в Римі на власному броньованому лімузині Aurus Senat.

За маршрутом кортежу розміщується велика кількість співробітників правоохоронних органів, снайперів і патрулів із підтримкою антитерористичних підрозділів.

Безпека також була посилена на площі Святого Петра і на вулицях, прилеглих до Ватикану. Паломникам і туристам заборонений доступ до площі. Відкриті тільки бічні доріжки для входу до базиліки.

Візит Путіна до Рима триватиме близько 10 годин. Після зустрічі з Франциском він поїде до президента Італії Серджо Маттарелли, а потім проведе переговори з прем’єр-міністром Джузеппе Конте і спільну пресконференцію.

Близько 19:30 за Києвом Путін виступить на італо-російському форумі діалогу для громадянського суспільства.

Це друга зустріч Путіна з Папою Римським за останні чотири роки, попередня була 10 червня 2015 року. На неї Путін запізнився на годину, пояснивши затримку пробками в Мілані та Римі і "тривалими переговорами" з прем'єром Італії.

Наступного дня після зустрічі з Путіним Франциск проведе переговори з керівниками Української греко-католицької церкви для обговорення ситуації в Україні. Ця зустріч була анонсована ще на початку травня.