Євросуд зобов'язав РФ виплатити понад €80 тисяч жителям невизнаного Придністров'я

Європейський суд з прав людини виніс вердикти, які зобов'язують Росію виплатити жителям невизнаного Придністров'я понад 80 тисяч євро за порушення права на справедливий судовий розгляд і тримання під вартою в нелюдських умовах.

Про це поінформували в прес-службі молдавської правозахисної організації Promo-LEX, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

«ЄСПЛ опублікував три судові рішення, що визначають порушення Європейської конвенції щодо позивачів в Придністровському регіоні Республіки Молдова, включаючи зону безпеки на Дністрі. Судові позови були передані до Високого суду в Страсбурзі юристами Асоціації Promo-LEX. Відповідні порушення сталися в період з 2006 по 2010 роки в Придністровському регіоні, в тому числі в Зоні безпеки на Дністрі (село Варниця Новоаненського району і село Коржова, Дубосарського району) », - йдеться в повідомленні.

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Зокрема, по одній з розглянутих справ через тримання трьох позивачів в антигуманних умовах в тюрмах невизнаного регіону Високий суд зобов'язав Росію виплатити кожному з них по 9750 євро компенсації за завдану моральну шкоду та 1500 євро за судові і несудові витрати.

Аналогічні рішення було прийнято ще за двома справами.

Згідно з оприлюдненими Promo-LEX даними, Російська Федерація зобов'язана виплатити суму 80550 євро відповідно до трьох рішень ЄСПЛ.

У правозахисній організації нагадали, що з 2004 року (за позовами жителів Придністровського регіону) ЄСПЛ виніс 25 рішень, а сума збитків, запропонована Судом, становила понад 5 мільйонів євро. Російська Федерація виплатила лише близько 80 тисяч євро.