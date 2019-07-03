В ООН засудили авіаудар по центру мігрантів у Лівії

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців та Міжнародна організація з міграції засудили авіаудар, який був завданий по центру утримання мігрантів в Лівії сьогодні зранку, та закликали припинити утримувати мігрантів на території країни.

Про це повідомляє агенція Anadolu.

“Дві агенції ООН рішуче засудили авіаудар, який завдали по центру утримання мігрантів в Лівії зранку в середу, внаслідок чого загинуло щонайменше 40 невинних мирних мешканців центру, усі вони були мігрантами”, - йдеться у повідомленні.

Окрім того, щонайменше 80 мігрантів були поранені унаслідок цього удару по центру утримання мігрантів у передмісті столиці Лівії Тріполі.

У спільній заяві Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) та Міжнародної організація з міграції (МОМ) закликають ООН засудити цей напад та припинити використання таборів для утримання біженців в Лівії.

Агенції також закликали міжнародне співтовариство створити термінові гуманітарні коридори для евакуації мігрантів та біженців з території Лівії.

Як повідомлялося, високий представник ЄС Федеріка Могерині, Єврокомісари Йоганнес Ган та Дімітріс Аврамопулос виступили із спільною заявою, в якій рішуче засудили повітряну атаку на центр утримання мігрантів поблизу лівійської столиці Тріполі, в результаті якої загинули та були поранені десятки людей.

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Представники ЄС та Єврокомісії закликали ООН провести негайне розслідування, хто скоїв цю жахливу атаку.

Сьогодні зранку відбулася повітряна атака на центр утримання біженців Tajoura поблизу Тріполі, в якому перебувають більше 600 мігрантів і біженців. В результаті атаки загинули, принаймні, 44 людини, і ще десятки отримали поранення. За попередньою оцінкою ООН, ця атака має всі ознаки військового злочину.

Трагедія сталася у розпал бойових дій між лівійськими урядовими військами та підрозділами так званої Лівійської Національної Армії під керівництвом генерала Хафтара (Haftar).

На цьому етапі ООН утримується від висування прямих звинувачень проти жодної із сторін конфлікту, та сподівається виявити винних у трагедії за результатами розслідування.

Фото: АА