Євросоюз засудив авіаудар по центру для мігрантів поблизу Тріполі

Високий представник ЄС Федеріка Могерині, єврокомісари Йоганнес Ган та Дімітріс Аврамопулос виступили із спільною заявою, в якій рішуче засудили повітряну атаку на центр утримання мігрантів поблизу лівійської столиці Тріполі, в результаті якої загинули та були поранені десятки людей.

Повідомлення про це оприлюднене на сайті Служби зовнішніх дій ЄС.

«Шокуюча та трагічна атака на центр для утримання біженців у Тріполі є нагадуванням про ціну, яку люди платять за конфлікт у Лівії, також про важку та вразливу ситуацію з мігрантами, які опинилися захопленими у спіраль насильства у цій країні. Насильство проти цивільних осіб, включаючи біженців та мігрантів, є абсолютно неприйнятним, і ми засуджуємо його у найпотужніших термінах», - йдеться у документі.

Представники ЄС та Єврокомісії закликали ООН провести негайне розслідування, хто скоїв цю жахливу атаку. Винні мають бути притягнутими до відповідальності, йдеться у заяві.

Зазначається, що після виникнення конфлікту Євросоюз намагався захистити лівійців та евакуювати біженців та мігрантів з центрів утримання поблизу лінії фронту. Такі зусилля будуть продовжені та посилені негайно.

«Все ще багато людей залишаються у зоні ризику, вони мають бути швидко переведені у безпечне місце, отримати допомогу та бути евакуйованими. Ми повторюємо ширший заклик до всіх сторін конфлікту поважати міжнародне гуманітарне право та дозволити безумовний доступ для гуманітарних акторів. Наша позиція щодо лівійської системи утримання мігрантів є чіткою: ця система має припинити існування, а міграція моє регулюватися у повній відповідності з міжнародними стандартами, включаючи дотримання прав людини», - наголошується у заяві.

Європейська сторона ще раз наголосила на необхідності припинення вогню у конфлікті та досягнення політичного врегулювання в Лівії.

За повідомленнями міжнародних ЗМІ, сьогодні зранку відбулася повітряна атака на центр утримання біженців Tajoura поблизу Тріполі, в якому утримуються більше 600 мігрантів і біженців. В результаті атаки загинули, принаймні, 44 людини, і ще більше 130 отримали поранення. За попередньою оцінкою ООН, ця атака має всі ознаки військового злочину.

Трагедія сталася у розпал бойових дій між лівійськими урядовими військами та підрозділами так званої Лівійської Національної Армії під керівництвом генерала Хафтара (Haftar).

На цьому етапі ООН утримується від висування прямих звинувачень проти жодної зі сторін конфлікту, та сподівається виявити винних у трагедії за результатами розслідування.

Фото: twitter.com/Raufers