У Тріполі завдали авіаудар по центру для мігрантів, десятки загиблих і поранених

Щонайменше 40 осіб загинули в результаті авіаудару, нанесеного по центру утримання мігрантів в передмісті лівійської столиці Тріполі.

Про це повідомляє Arab News.

"Представники центру, розташованого у передмісті Тріполі, Таджурі, стверджують, що за авіанальотом стоять сили Лівійської національної армії, яка перебуває під командуванням фельдмаршала Халіфи Хафтара", - зазначається в повідомленні.

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Також видання інформує, що близько 80 осіб отримали поранення.

На початку квітня лідер військових формувань, які базуються на сході Лівії, генерал Халіфа Хафтар оголосив про початок наступальної операції з метою встановлення контролю над столицею країни Тріполі. З початку бойових дій загинули понад 600 осіб.

Війська Хафтара контролюють більшу частину східної та південної Лівії.