У Тріполі завдали авіаудар по центру для мігрантів, десятки загиблих і поранених
Укрінформ
Щонайменше 40 осіб загинули в результаті авіаудару, нанесеного по центру утримання мігрантів в передмісті лівійської столиці Тріполі.
Про це повідомляє Arab News.
"Представники центру, розташованого у передмісті Тріполі, Таджурі, стверджують, що за авіанальотом стоять сили Лівійської національної армії, яка перебуває під командуванням фельдмаршала Халіфи Хафтара", - зазначається в повідомленні.
Також видання інформує, що близько 80 осіб отримали поранення.
На початку квітня лідер військових формувань, які базуються на сході Лівії, генерал Халіфа Хафтар оголосив про початок наступальної операції з метою встановлення контролю над столицею країни Тріполі. З початку бойових дій загинули понад 600 осіб.
Війська Хафтара контролюють більшу частину східної та південної Лівії.