Лівійський генерал Хафтар погрожує Туреччині

Лівійський генерал Хафтар погрожує Туреччині

Укрінформ
Бунтівна "Лівійська національна армія" заявляє, що відтепер усі турецькі судна і літаки будуть розглядатися як ворожі цілі.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Генерал Халіфа Хафтар, чия самопроголошена "Лівійська національна армія" (ЛНА) контролює значну частину території Лівії, заборонив повітряне і морське сполучення з Туреччиною", - йдеться в повідомленні.

У ЛНА також заявляють, що відтепер "усі турецькі судна і літаки будуть розглядатися як ворожі цілі". Більше того, бунтівники застерігають, що в майбутньому будуть арештовані всі громадяни Туреччини, які перебувають на території Лівії.

Очевидно, річ у тому, що Туреччина підтримує визнаний ООН уряд Лівії на чолі з прем'єр-міністром Фаїзом Сараджем. А Хафтар виступає на боці опозиційного уряду країни, що перебуває у східній Лівії.

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Як повідомляв Укрінформ, у квітні лідер військових формувань, які базуються на сході Лівії, генерал Халіфа Хафтар оголосив про початок наступальної операції з метою встановлення контролю над столицею країни Тріполі.

Рада Безпеки ООН закликала війська самопроголошеної ЛНА припинити наступ. Силам Хафтара вдалося захопити аеропорт Тріполі, проте незабаром урядові війська Лівії визволили летовище.

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