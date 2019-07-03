Російські ЗМІ назвали імена чотирьох загиблих на засекреченому підводному човні

Капітан першого рангу Микола Філін був випробувачем глибоководної військової техніки. Звання Героя Росії йому присвоєно в 2018 році. Обидва моряки приписані до військової частини Петергофа.

Ще один загиблий на підводному човні - капітан першого рангу Андрій Воскресенський.

Четвертий загиблий, Денис Опарін , родом із селища Оленяча Губа Мурманської області. Кілька днів тому йому виповнилося сорок років. Його батько Олександр Опарін - Герой Росії, капітан 1-го рангу і командир тієї самої частини №45707 у Петергофі, до якої був приписаний весь екіпаж постраждалого підводного човна. У 2000 році він брав участь у рятувальній операції на місці загибелі атомного підводного човна «Курськ» у Баренцовому морі.

Дані з приводу Дениса Опаріна окремо підтвердила Новая газета.

Як пише Медуза, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков на прес-конференції не відповів на жодне запитання про загибель моряків і аварію на підводному човні в Сєвероморську, мотивуючи це держтаємницею. Зокрема, він не сказав, чи є на борту човна атомний реактор і чим займався екіпаж напередодні аварії. Пєсков на все відповідав: «Запитуйте в міністерстві оборони».

Раніше у вівторок у Міноборони РФ повідомили, що чотирнадцять моряків-підводників Військово-морського флоту загинули, отруївшись продуктами горіння, під час пожежі на науково-дослідному глибоководному апараті. Розслідування причин того, що сталося проводить головнокомандувач Військово-морського флоту.

Крім того, Інтерфакс із посиланням на міністра оборони РФ Сергія Шойгу повідомляє, що на борту був «цивільний представник промисловості». Його, розповів Шойгу, евакуювали в першу чергу. Потім підводники «задраїли за ним люк, щоб не допустити розповсюдження пожежі по всьому глибоководному апарату, а самі до кінця боролися за живучість корабля».

Скільки всього людей перебувало на борту, Шойгу не уточнив, підтвердивши лише ще раз дані про 14 загиблих, додавши, що всі вони будуть представлені до державних нагород.

Раніше у вівторок в Міноборони РФ повідомили, що чотирнадцять моряків-підводників Військово-морського флоту (ВМФ) загинули, отруївшись продуктами горіння під час пожежі на науково-дослідному глибоководному апараті. На даний момент осередок спалаху ліквідовано, сказали в Міноборони. Розслідування причин того, що сталося, проводить головнокомандуючий Військово-морським флотом.

Російські ЗМІ повідомляли, що НП сталася 1 липня близько 20:30 на спусковому апараті глибоководного атомного підводного човна АС-12, відомого як «Лошарик». Повідомлялося, що на АС-12 є ті, хто вижив, їх доставили у військово-морський клінічний госпіталь Міноборони РФ у Сєвероморську. Туди ж доставили і тіла 14 загиблих підводників.

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На зустрічі 2 липня президента РФ Володимира Путіна з главою Міноборони Сергієм Шойгу, зокрема, повідомлялося, що з 14 загиблих сім - капітани першого рангу ВМФ РФ, двоє - Герої Росії.

Сам глибоководний апарат зараз знаходиться на військово-морській базі Сєвероморськ.

Це найбільша за кількістю жертв подія на підводних апаратах Міноборони Росії з листопада 2008 року. Тоді аварія на побудованому, але ще не прийнятому до складу ВМФ атомному підводному човні (АПЧ) «Нерпа» забрала життя 20 людей, ще 21 людина постраждала.