Трамп звинуватив Іран у порушенні ядерної угоди

Президент США Дональд Трамп розкритикував Іран за порушення умов Спільного всеосяжного плану дій 2015 року.

Про це він написав у своєму Twitter .

«Іран порушив 150-мільярдну (плюс 1,8 млрд доларів готівкою) ядерну угоду зі Сполученими Штатами та іншими країнами, які нічого не платили, задовго до того, як я став президентом, і тепер вони порушили ліміт своїх запасів (урану - ред. ). Недобре! », - написав він.

Як повідомляв Укрінформ, в 1 липня стало відомо, що Тегеран перевищив ліміт запасів збагаченого урану, встановленого іранською ядерною угодою обсягом до 300 кг. Раніше Тегеран заявляв, що країна збільшила в чотири рази виробництво речовини, необхідної для виробництва палива для ядерного реактора, яке також може бути використано для виготовлення ядерної зброї.

Фото: The White House