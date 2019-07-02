Німеччина, Франція, Британія та ЄС засудили збільшення Іраном запасів урану

Глави МЗС Німеччини, Франції, Великої Британії, а також Високий представник ЄС висловили глибоке занепокоєння з приводу перевищення Іраном ліміту запасів низькозбагаченого урану та закликали Тегеран відмовитися від таких дій і не порушувати Спільний всеохоплюючий план дій.

Відповідна заява міністрів Гайко Мааса, Жан-Ів Ле Дріана, Джеремі Ганта та Фредеріки Могеріні від імені ЄС опублікована на сайті МЗС Німеччини.

"Міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Сполученого Королівства і Високий представник глибоко стурбовані заявою Ірану про те, що країна перевищила запаси низькозбагаченого урану, які зафіксовані у Віденській ядерній угоді (JCPoA). Міжнародне агентство з атомної енергії підтвердило цю інформацію", - йдеться у заяві.

Глави зовнішньополітичних відомств Німеччини, Франції, Великої Британії та ЄС нагадали, що раніше чітко і послідовно заявляли про те, що їх прихильність до ядерної угоди "залежить від її повного дотримання Іраном".

"Ми шкодуємо з приводу цього рішення Ірану, який ставить під сумнів ключовий інструмент ядерного нерозповсюдження. Ми закликаємо Іран змінити свій крок і відмовитися від подальших дій, які підривають ядерну угоду. Ми знаходимося у тісному контакті з іншими сторонами JCPoA і в терміновому порядку обдумуємо подальші кроки в рамках угоди", - зазначається у заяві.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок стало відомо, що Тегеран перевищив ліміт запасів збагаченого урану, встановленого іранською ядерною угодою обсягом до 300 кг. Раніше Тегеран заявляв, що країна збільшила в чотири рази виробництво речовини, необхідної для виробництва палива для ядерного реактора, яке також може бути використано для виготовлення ядерної зброї.

Раніше у травні Іран офіційно призупинив виконання частини зобов'язань за умовами JCPOA та повідомив про це всі сторони міжнародної угоди, з якої близько року тому вийшли США.