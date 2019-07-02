Чехія тимчасово відкрила небо для російських літаків - ЗМІ

Чехія і Росія домовилися до 7 липня тимчасово відновити в повному обсязі дозвіл авіаперевізникам двох держав на виконання рейсів між країнами і розраховують на швидке досягнення угоди за наявними питаннями.

Про це йдеться в поширеній у вівторок заяві Міністерства транспорту Чехії, повідомляє ТАСС.

"Польоти російських авіакомпаній знову дозволені. Чехія і Росія хочуть домовитися. Ситуація, що виникла в авіатранспортному сполученні між Чехією і Росією, є результатом недосягнутої угоди між управліннями авіаційних польотів обох країн", - цитує російське інформагентство повідомлення чеського міністерства.

Як повідомляється, чеське відомство поклало відповідальність за ситуацію, що виникла, на Мінтранс РФ.

"Мінтранс РФ в односторонньому порядку обмежив право перельотів транссибірськими авіакоридорами для (літаків) Czech Airlines, а саме - за маршрутом Прага - Сеул. Цей авіакоридор чеський авіаперевізник використовував тривалий час", - йдеться в документі.

Мінтранс Чехії назвав ці дії російської сторони "порушенням чинної Угоди про повітряні авіаперевезення від 1966 року". У відомстві, проте, наголосили, що в Празі розраховують на досягнення якнайшвидшої домовленості з російськими партнерами. Тому дозвіл на польоти російських авіакомпаній носить поки тимчасовий характер, повідомили в міністерстві.

"Мінтранс РФ рано вранці 2 липня 2019 року видав дозвіл на польоти (літаків) авіакомпанії Czech Airlines (над російською територією). Відразу ж після цього Мінтранс Чехії розпочав дії у відповідь стосовно російських авіаперевізників. Польоти (їх літаків), таким чином, будуть дозволені до 7 липня 2019 року ", - говориться в документі.

Як повідомляв Укрінформ, Чехія анулювала дозволи на частину рейсів російської авіакомпанії "Аерофлот" з Москви до Праги на вівторок, 2 липня. Пасажирам з бронюванням на рейси 2 липня пропонувалося повернути гроші за квиток або змінити маршрут на альтернативний пункт в Європі без зборів.

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Крім того, представник авіакомпанії "Победа" повідомив журналістам, що компанія у вівторок скасовує рейси Москва - Карлові Вари. Водночас "Уральські авіалінії" попередили, що не буде рейсів до чеської столиці з Москви і Єкатеринбурга.