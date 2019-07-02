Чехія закриває небо для російських літаків

Чехія анулювала дозволи на частину рейсів російської авіакомпанії "Аерофлот" з Москви до Праги на вівторок, 2 липня.

Про це заявив журналістам представник компанії, інформує "Інтерфакс".

"Незважаючи на те, що "Аерофлот" має всі технічні можливості для забезпечення рейсів, чеська авіаційна влада прийняла рішення анулювати дозвіл на виконання рейсів", - йдеться у повідомленні на сайті авіакомпанії.

Причину такого рішення чеської влади в "Аерофлоті" не уточнили.

Були анульовані раніше видані дозволи на виконання рейсів SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 і SU2018/2019 за 2 липня. У російській авіакомпанії додали, що рейси SU2012/2013 і SU2024/2025 будуть виконані. З них до Праги доправлять пасажирів скасованих рейсів. Також їх передаватимуть іншим авіаперевізникам.

Пасажирам із бронюванням на рейси 2 липня пропонують повернути гроші за квиток або змінити маршрут на альтернативний пункт в Європі без зборів.

Читайте також: Відповідальність за катастрофу в Шереметьєво поклали на екіпаж

Крім того, представник авіакомпанії "Победа" повідомив журналістам, що компанія у вівторок скасовує рейси Москва - Карлові Вари.

Коментарями інших перевізників, що виконують рейси у Чехію, а також Мінтрансу і Росавіації "Інтерфакс" наразі не має.

Водночас, як повідомляє "Ехо Москви", «Уральські авіалінії» попередили, що не буде рейсів в чеську столицю з Москви і Єкатеринбурга. Про причини такого кроку чеської влади наразі теж не відомо.

Фото: Інтерфакс