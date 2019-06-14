Відповідальність за катастрофу в Шереметьєво поклали на екіпаж

Міждержавний авіаційний комітет (МАК) опублікував попередній звіт про катастрофу Sukhoi Superjet 100 в московському аеропорту Шереметьєво, згідно з яким причиною катастрофи могли стати дії екіпажу.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на документ.

З нього випливає, що на лайнері, який зазнав аварії, було виявлено пошкодження, характерні для слідів від впливу блискавки. Після удару блискавки автопілот відключився і системи літака перейшли на ручне управління.

Попри проблеми зі зв'язком і втрату автоматичного управління, командир екіпажу оцінював ситуацію як штатну, йдеться у документі. Пілот відмовився від допомоги наземних служб і повів літак на посадку. Вона була здійснена з перевищенням навантажень, допустимих для лайнера, літак конструкційно їх не витримав.

Приземлення на передню опору шасі з великою вертикальною швидкістю, а також відхилення рукоятки управління повністю "на себе" безпосередньо перед приземленням, призвело до приземлення літака з перевантаженням 5,85 g, йдеться у звіті. Літак при цьому спроектовано на розрахункове перевантаження 3,75 g. Внаслідок кількох приземлень зі значним вертикальним перевантаженням і пожежі, що сталася потім, літак дістав пошкодження, зазначається у документі.

Як повідомлялося, ввечері 5 травня у Шереметьєво загорівся при екстреній посадці SSJ-100 "Аерофлоту", загинула 41 людина з 78, що знаходилися на борту. Мінтранс РФ заявив, що не бачить підстав для припинення польотів лайнерів Sukhoi Superjet 100.