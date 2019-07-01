У Росії заарештували опозиціонера Навального - уперше цього року

Російського опозиціонера Олексія Навального заарештували на 10 діб.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Хорошевський районний суд Москви заарештував на десять діб російського опозиціонера, голову Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального, визнавши його винним у повторному порушенні порядку проведення й участі в публічному заході", - йдеться у повідомленні.

За версією обвинувачення, 12 червня, під час ходи на підтримку журналіста «Медузи» Івана Голунова, Навальний брав участь у перекритті вулиці, а також скандував політичні гасла.

Сам Навальний зазначив, що на сьогоднішньому судовому засіданні як доказ його провини поліцейські надали фотографії і відеозапис, на яких опозиціонера немає, а також рапорт про те, що обвинувачений перекрив вулицю, якою він навіть не йшов.

Свій арешт політик пов’язує з активною участю в кампанії з висунення опозиційних кандидатів у депутати Московської міської думи, вибори в яку пройдуть 8 вересня.

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Зазначається, що сьогоднішній арешт для Навального – перший цього року. Загалом російський опозиціонер заарештований в адміністративних справах уже дванадцятий раз і провів у спецприймальнику більше 200 днів.

Як повідомлялося, під час несанкціонованої ходи на підтримку Івана Голунова 12 червня російські поліцейські затримали понад 500 людей. Для розгону акції поліція застосовувала силу. Кілька протестувальників звернулися по медичну допомогу.

Іван Голунов був затриманий 6 червня і звинувачений у збуті наркотиків. Сам він заявив, що наркотики йому підкинули. На його захист виступили тисячі журналістів, громадські діячі, діячі культури. Голунова відправили під домашній арешт, а 11 червня міністр внутрішніх справ Росії Колокольцев оголосив про припинення кримінального переслідування через відсутність доказів провини.