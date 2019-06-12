Російська поліція затримала на акції у Москві майже 100 осіб

Російські поліцейські затримали в центрі Москви 94 учасників маршу на підтримку журналіста «Медузы» Івана Голунова.

Про це повідомляє правозахисний портал ОВД-инфо.

"За даними ОВД-инфо, в Москві затримали вже 94 людини", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що під час ходи проти фабрикації кримінальних справ затримали продюсера німецького Der Spiegel Олександра Чернишова, який прийшов на акцію як журналіст із прес-картою з печаткою МЗС.

Як повідомлялося, на акції в центрі Москви раніше було затримано журналістів «Медузы», «Дождя» і Reuters, колишнього фігуранта «Болотної справи» Олексія Гаскарова й опозиціонера Олексія Навального.

Російські активісти і журналісти запланували провести 12 червня в центрі Москви марш за звільнення кореспондента «Медузы» Івана Голунова. Справу проти нього було закрито 11 червня, однак частина з тих, хто збирався взяти участь в акції, вирішили пройти від метро «Чистые пруды» до будівлі московської поліції на Петрівці, 38. Вони вийшли з більш загальними вимогами, в першу чергу - покарання винних у провокації проти Голунова. Переговори з мерією щодо акції було зірвано ще до звільнення журналіста, влада міста закликала не приходити на неї.

Фото: Tikhon Dzyadko