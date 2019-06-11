Поліцейських, які затримали журналіста Голунова, відсторонили від роботи

Поліцейських, які затримали журналіста Голунова, відсторонили від роботи

Укрінформ
Російські поліцейські, які затримали журналіста Івана Голунова, відсторонені від роботи на час перевірки їх дій.

Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на главу МВС РФ Володимира Колокольцева.

«Поліцейських, які затримали журналіста "Медузи" Івана Голунова у справі про наркотики, відсторонено від роботи на час перевірки», - повідомив Колокольцев.

Він також заявив, що клопотатиме перед президентом РФ Володимиром Путіним про відсторонення від посади начальника управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків ГУ МВС по Москві.

Як повідомлялося, журналіста Івана Голунова було затримано 6 червня в Москві за обвинуваченням у замаху на збут наркотиків у великих розмірах. У відділенні поліції його били, не давали зв'язатися з близькими і скористатися послугами адвоката. Журналіст стверджує, що наркотики йому підкинули співробітники поліції.

Увечері 8 червня Нікулінський суд Москви відправив спецкора «Медузи» під домашній арешт строком на два місяці. У ході засідання Голунов заявив, що пов'язує кримінальну справу зі своїми розслідуваннями про похоронний бізнес, доходи від якого надходять високопоставленим силовикам.

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У той же день генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд звернувся до глави МВС Росії Володимира Колокольцева з закликом особисто розібратися в ситуації з затриманням кореспондента «Медузи» Голунова і діями працівників правоохоронних органів РФ щодо журналіста.

В цілому «справа Голунова» викликала масову підтримку на його адресу з боку російських журналістів, громадськості.

Раніше у вівторок глава МВС Росії Володимир Колокольцев повідомив, що з журналіста "Медузи" Івана Голунова буде знято обвинувачення.

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