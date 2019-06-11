Поліцейських, які затримали журналіста Голунова, відсторонили від роботи

Російські поліцейські, які затримали журналіста Івана Голунова, відсторонені від роботи на час перевірки їх дій.

Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на главу МВС РФ Володимира Колокольцева.

«Поліцейських, які затримали журналіста "Медузи" Івана Голунова у справі про наркотики, відсторонено від роботи на час перевірки», - повідомив Колокольцев.

Він також заявив, що клопотатиме перед президентом РФ Володимиром Путіним про відсторонення від посади начальника управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків ГУ МВС по Москві.

Як повідомлялося, журналіста Івана Голунова було затримано 6 червня в Москві за обвинуваченням у замаху на збут наркотиків у великих розмірах. У відділенні поліції його били, не давали зв'язатися з близькими і скористатися послугами адвоката. Журналіст стверджує, що наркотики йому підкинули співробітники поліції.

Увечері 8 червня Нікулінський суд Москви відправив спецкора «Медузи» під домашній арешт строком на два місяці. У ході засідання Голунов заявив, що пов'язує кримінальну справу зі своїми розслідуваннями про похоронний бізнес, доходи від якого надходять високопоставленим силовикам.

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У той же день генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд звернувся до глави МВС Росії Володимира Колокольцева з закликом особисто розібратися в ситуації з затриманням кореспондента «Медузи» Голунова і діями працівників правоохоронних органів РФ щодо журналіста.

В цілому «справа Голунова» викликала масову підтримку на його адресу з боку російських журналістів, громадськості.

Раніше у вівторок глава МВС Росії Володимир Колокольцев повідомив, що з журналіста "Медузи" Івана Голунова буде знято обвинувачення.