З журналіста Meduza Голунова зняли всі обвинувачення

Глава МВС Росії Володимир Колокольцев повідомив, що з журналіста "Медузи" Івана Голунова будуть зняті обвинувачення.

Про це повідомляє ТАСС.

«За результатами проведення біологічних, криміналістичних, дактилоскопічних і генетичних експертиз прийнято рішення про припинення кримінального переслідування громадянина Івана Голунова у зв'язку з недоведеністю його участі у скоєнні злочину. Сьогодні він буде звільнений з-під домашнього арешту, а обвинувачення зняті», - заявив міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев.

Як повідомлялося, журналіст Іван Голунов був затриманий 6 червня в Москві за обвинуваченням у замаху на збут наркотиків у великих розмірах. У відділенні поліції його били, не давали зв'язатися з близькими і скористатися послугами адвоката. Журналіст стверджує, що наркотики йому підкинули співробітники поліції.

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Увечері 8 червня Нікулінський суд Москви відправив спецкора «Медузи» під домашній арешт строком на два місяці. У ході засідання Голунов заявив, що пов'язує кримінальну справу зі своїми розслідуваннями про похоронний бізнес, доходи від якого надходять високопоставленим силовикам.

Того самого дня генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд звернувся до глави МВС Росії Володимира Колокольцева з закликом особисто розібратися в ситуації з затриманням кореспондента «Медузи» Голунова і діями працівників правоохоронних органів РФ відносно журналіста.

Загалом «справа Голунова» викликала масову підтримку на його адресу з боку російських журналістів, громадськості.