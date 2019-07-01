США закликали світ натиснути на Мадуро через катування ув'язнених

Офіційний Вашингтон засудив убивство капітана морського флоту Венесуели Аревало, який перебував у катівнях Мадуро, та закликав міжнародну спільноту разом натиснути на режим, щоби притягти до відповідальності винних у звірствах.

Про це заявила в понеділок речниця Державного департаменту США Морган Ортагус, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Сполучені Штати засуджують вбивство й катування капітана корвета Рафаеля Акоста Аревало, офіцера морського флоту Венесуели, який загинув, перебуваючи в ув'язненні у бандитів Мадуро та їхніх кубинських радників", - зазначається в заяві.

У цьому зв'язку американська сторона висловила глибокі співчуття родині та близьким військового.

"Це не вперше, коли режим Мадуро застосував насильство по відношенню до політичних в'язнів", - підкреслили у Вашингтоні, нагадавши події 8 жовтня 2018 року, коли так само під вартою був убитий опозиційний депутат Фернандо Албан.

"Цей останній акт варварства Мадуро повинен спонукати нас до дій. Сполучені Штати закликають демократичні держави світу приєднатися до нас у засудженні цього порушення прав людини та запровадити тиск для того, щоб притягти до відповідальності агресорів", - підкреслила речниця Держдепу.

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При цьому США назвали вбивство капітана Аревало свідченням того, що Мадуро "продовжує вбивати власних громадян, обкрадати венесуельський народ та брехати світу", щоб залишитися при владі в палаці Мірафлорес.

"Тож зберемося разом і підтримаємо народ Венесуели в їхньому прагненні негайно припинити ці огидні дії та відновити демократію", - наголосили в Державному департаменті США.

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