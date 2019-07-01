Фінляндія з 1 липня почала головування в Раді ЄС

З 1 липня Фінляндія взяла на себе від Румунії головування в Європейській Раді.

Країна продовжить реалізацію стратегічного порядку денного ЄС, який був відображений у програмі «тріо», - Румунії, Фінляндії та Хорватії, на період у 18 місяців, з 1 січня 2019 року по 30 червня 2020 року, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Фінляндія головуватиме в Європейській Раді до кінця поточного року. Судячи із драматичних подій, пов’язаних зі спробами лідерів держав та урядів країн ЄС визначити кандидатів на ключові посади в Європейських інституціях під час саміту, який розпочався 30 червня за румунського головування і ще не завершився 1 липня вже за головування фінського, наступні шість місяців обіцяють бути непростим та динамічним періодом європейської історії.

З програмою та заходами, що впроваджуватимуться за головування Фінляндії, можна ознайомитися на тематичному сайті.

Серед пріоритетів фінського головування – зміцнення спільних цінностей та верховенства права, підвищення конкурентоспроможності ЄС та соціальних стандартів, зміцнення позицій Євросоюзу як глобального гравця та лідера, зокрема, у вирішенні проблеми кліматичних змін, а також забезпечення всеохоплюючого захисту та безпеки для європейців.

Програма викладає низку «рамкових» тез, які відображають загальну політику Євросоюзу, зокрема, в умовах ускладнення ситуації у світі та її дедалі більшої непередбачуваності. У цьому контексті фінське головування робитиме акцент на зміцненні системи міжнародних відносин, яка має спиратися на міжнародне законодавство та повагу до прав людини.

Фінське головування у своїй програмі визнає виклики, з якими стикається багатополярний світовий устрій та, зокрема, система цінностей Євросоюзу, особливо в умовах, коли одна з країн-членів має намір невдовзі вийти зі складу ЄС.

«Основи європейської інтеграції, такі як мир, безпека, стабільність, демократія та заможність, мають бути захищені. Тільки діючи разом та захищаючи наші спільні цінності ЄС може подолати головні виклики часу, просуваючи добробут та заможність для власних громадян», - йдеться у програмі.

Фінляндія стане першим головуванням Європейської Ради, яке розпочне інтеграцію в роботу цієї ключової Європейської інституції нових пріоритетів Стратегічного порядку денного ЄС на 2019-2024 роки.

Як йдеться у програмі фінського головування, протягом наступних шести місяців ЄС продовжить «змістовну та об’єднану» політику стосовно Росії, включаючи застосування обмежувальних заходів, а також сприяння стабільності на кордонах ЄС, зокрема, в шести країнах Східного Партнерства.

Окремий розділ програми присвячений проблемам безпеки та подолання гібридних загроз. Зокрема, йдеться про зміцнення спільних оборонних спроможностей країн Євросоюзу та створення інструментів, які дозволятимуть впроваджувати стратегію ЄС у цій сфері. При цьому особливий наголос робиться на розвитку партнерства між ЄС і НАТО.

«Європейський Центр з протидії гібридним загрозам відіграє центральну роль у розвитку співпраці у цій сфері. Для того, щоб підвищити нашу обізнаність та стійкість, фінське головування впроваджуватиме політичне обговорення гібридних загроз на різних рівнях на основі запропонованих сценаріїв» - йдеться у документі.

Ще одне конкретне завдання, яке вирішуватиме фінське головування – формування бюджету 2020 року та багаторічної фінансової перспективи ЄС на 2021-2027 роки (Мultiannual financial framework - MFF). Зокрема, проголошено намір завершити переговори між Євроінституціями щодо MFF восени 2019 року, у відповідності із стратегічними напрямками розвитку Євросоюзу.