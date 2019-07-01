Саміт ЄС призупиняється – речник Туска

Президент Європейської ради призупинив саміт у Брюсселі - його буде продовжено після завершення двосторонніх консультацій з лідерами країн ЄС.

Про це у Twitter оголосив Пребен Ааман - речник президента Європейської ради Дональда Туска.

«Європейська рада призупинена президентом. Туск зараз організує двосторонні зустрічі з лідерами. Рада буде поновлена, тільки-но завершаться двосторонні зустрічі», - йдеться у повідомленні.

#EUCO suspended by @eucopresident. Tusk will now organise bilateral meetings with leaders. #EUCO will resume once bilaterals completed. — Preben Aamann (@PrebenEUspox) 30 червня 2019 р.

Перед цим Ааман кілька разів повідомляв на своїй сторінці про перенесення початку зустрічі ЄС на вищому рівні до завершення двосторонніх консультацій.

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Інформації про те, коли продовжиться саміт ЄС, поки що немає.