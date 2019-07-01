Саміт ЄС призупиняється – речник Туска
Укрінформ
Президент Європейської ради призупинив саміт у Брюсселі - його буде продовжено після завершення двосторонніх консультацій з лідерами країн ЄС.
Про це у Twitter оголосив Пребен Ааман - речник президента Європейської ради Дональда Туска.
«Європейська рада призупинена президентом. Туск зараз організує двосторонні зустрічі з лідерами. Рада буде поновлена, тільки-но завершаться двосторонні зустрічі», - йдеться у повідомленні.
#EUCO suspended by @eucopresident. Tusk will now organise bilateral meetings with leaders. #EUCO will resume once bilaterals completed.— Preben Aamann (@PrebenEUspox) 30 червня 2019 р.
Перед цим Ааман кілька разів повідомляв на своїй сторінці про перенесення початку зустрічі ЄС на вищому рівні до завершення двосторонніх консультацій.
Інформації про те, коли продовжиться саміт ЄС, поки що немає.