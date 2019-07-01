Сьогодні - День Канади

Сьогодні Національне свято Канади – День Канади.

Про це нагадує Укрінформ.

1 липня 1867 року королева Великої Британії Вікторія підписала «Акт про Британську Північну Америку» (прийнятий англійським парламентом у березні 1867), що проголошував Канаду самоврядним двомовним домініоном Британської імперії.

У результаті підписання цього Акту у складі Канади було сформовано чотири провінції: Нова Шотландія, Нью-Брансвік, Онтаріо і Квебек.

Хоч 1 липня 1867 Канада й отримала статус домініону, проте Британський парламент зберіг для себе можливість обмеженого контролю політики Канади аж до 1982 року.

Наразі Канада є федеральною парламентською демократією і конституційною монархією, а королева Єлизавета II є главою держави.

Країна офіційно двомовна на федеральному рівні.

Канада - одна з найбільш етнічно різноманітних і багатокультурних країн світу. Тут велика українська діаспора - друга після США, в Канаді мешкає близько 1 млн україноканадців.

Економіка країни є десятою у світі. Разом з тим, в Канаді одні з найвищих показники прозорості уряду, цивільних свобод, економічної свободи, якості життя і освіти.