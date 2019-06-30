Канада приєдналася до кінофестивалю "Відкрита ніч"

У Канаді вперше проходять покази фільмів за програмою українського кінофестивалю “Відкрита ніч”.

Покази відбуваються у Торонто й Оттаві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

В Оттаві любителі кіно зібралися під дахом Українського культурного центру, що належить Спілці української молоді Канади. У Торонто стрічки демонструються в Українському центрі імені Ераста Гуцуляка.

Обидва заходи зібрали авдиторію у кількадесят осіб, попри те, що голосування за учасників фестивалю відбувається лише на території України. Команду фільму, який здобуде найбільше глядацьких симпатій, чекає приз у 100 тис грн.

За словами організаторів канадських показів, наступного року вони планують додати до програми ще кілька міст.

Фестиваль "Відкрита ніч" був започаткований у червні 1997 року як огляд найцікавіших здобутків українського кіно. Нині він є своєрідною лабораторією перевірки сучасних ідей для вітчизняних кінематографістів та пошуку молодих талантів, які можуть стати новим обличчям українського і світового кіно.

Мета фестивалю, президентом і артдиректором якого є кінорежисер Михайло Іллєнко, - підтримка національного кінематографа. А також сприяння фільмам спільного та іноземного виробництва, які зберігають традиції українського мистецтва, пропонуючи нові концепції його розвитку, самоідентифікації та існування в спектрі світових національних кінематографій.

Одночасно з Києвом покази короткометражних фільмів українських режисерів проходять майже на сотні майданчиків по Україні та за кордоном.

Фото: Максим Наливайко, Укрінформ