Мей закликають націоналізувати “заморожені” у Британії лівійські гроші

Лідер Демократичної юніоністської партії у парламенті Великої Британії Найджел Доддс закликав Терезу Мей націоналізувати лівійські активи, "заморожені" у британських банках.

Про це інформує The National.

"Британський прем'єр-міністр Тереза Мей повинна використати свої останні дні на посаді, щоб націоналізувати лівійські активи, "заморожені" у Великій Британії, щоб виплатити компенсацію жертвам ірландського тероризму", - заявив Доддс у неділю.

Британський уряд підтвердив минулого тижня, що протягом останніх трьох років він отримав 17 мільйонів фунтів стерлінгів відсотків від 12 мільйонів фунтів стерлінгів, заморожених з 2011 року, коли був вбитий лідер Лівії Муамар Каддафі.

Лівійські гроші мають бути використані для компенсації жертвам Ірландської республіканської армії (ІРА), заявив Доддс.

ІРА - воєнізована група що виступає за вихід Північної Ірландії зі складу Великої Британії. Методом боротьби ІРА були терористичні акти, жертвами яких стали сотні людей.

Лівійський режим полковника Муамара Каддафі постачав мільйони фунтів стерлінгів, зброю та вибухові речовини бойовикам ІРА для здійснення збройної боротьби проти британського уряду.