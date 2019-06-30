Макрон пообіцяв Путіну приїхати в Росію на День перемоги - росЗМІ

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що приїде у 2020 році в Росію на День перемоги 9 травня.

Як повідомляє «Інтерфакс», про це він сказав в інтерв'ю Першому каналу на саміті G20 в Осаці.

"Так, я буду там. Пан Путін мене запросив, і я буду там", - заявив французький президент.

За словами Макрона, "для нас це важливо, тому що ми знаємо, що багато чим завдячуємо Росії, тим, хто чинив опір".

Як повідомлялося, Путін запросив на святкування 75-річчя перемоги також президента США Дональда Трампа.

Тим часом із 2014 року «паради перемоги» у Москві проходили без участі світових лідерів, які відмовлялися приїжджати в Москву через агресію Росії проти України.

Зокрема, в 2019 році на парад приїхав тільки колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, а 2018 року були тільки прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і президент Сербії Александр Вучич.