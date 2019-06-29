Зустріч Трампа і Путіна на G20: як закордонні ЗМІ оцінюють результати

Півторагодинна зустріч лідерів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна, що відбулася 28 червня на полях саміту "Великої двадцятки" в японській Осаці, стала черговим проясненням позицій двох країн і ніяких проривів не принесла.

Про це пишуть іноземні ЗМІ.

Як зазначається, президенти зустрілися вперше після завершення розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера за так званою справою «Раша Гейтс» щодо втручання РФ у президентські вибори в Штатах в 2016 році. Востаннє глави держав вели переговори на двосторонньому саміті в Гельсінкі в липні 2018 року. Президенти мали зустрітися ще на торішньому саміті G20 в Буенос-Айресі, проте Трамп скасував зустріч після того, як Росія захопила три українських кораблі і затримала моряків у Керченській протоці. Лідер США відмовився вести переговори з Путіним, поки це питання не буде вирішено.

Трамп не ділився порядком денним майбутньої зустрічі в Осаці, заявляючи журналістам, що його розмови з Путіним «не їхня справа». Президент РФ, в свою чергу, в інтерв'ю виданню Financial Times вказував, що не згоден з багатьма способами Трампа вирішувати проблеми, однак вважає його талановитою людиною: «Він дуже тонко відчуває, що чекає від нього виборець».

Як пише CNN, обидві сторони не розглядали зустріч в Японії на такому ж формальному рівні, як було в Гельсінкі - порядок денний повністю була відсутня, чого чекати ніхто не знав.

«Кожного разу, коли зустрічаються президент Трамп і президент Путін, після цієї зустрічі спостерігається сильна негативна реакція всередині країни (США - ред.). Але, почасти, це відбувається тому, що існує повний брак прозорості щодо тем обговорення і порядку денного, - зазначила програмний директор Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні Гізер Конлі. - Але президент не дотримується такого політичного підходу ».

Зокрема, на саміті на запитання журналістів про те, чи буде Трамп виносити Росії попередження щодо неприпустимості втручання у президентські вибори в 2020 році, той відповів: «Так, звичайно, буду», - після чого в жартівливій формі звернувся до Путіна з проханням стояти осторонь, викликавши усмішку у російського президента.

Згідно з виданням Politico, нинішні і колишні радники Трампа стверджують, що подібну реакцію президента на запитання журналістів варто було очікувати. За їх словами, Трамп не любить, коли йому кажуть що робити, через що він починає висміювати все те, чого від нього чекають, «навіть коли мова йде про Росію».

Західні ж критики звинуватили главу Білого дому в глузливому ставленні до реальної загрози з боку автократа. «Трамп послідовно умиротворяє Путіна за рахунок інтересів національної безпеки США», - процитувало видання USА Today слова Майкла Макфола, який служив послом США в Росії при адміністрації Барака Обами.

У виданні Vox «нездатність Трампа сказати або зробити мінімальний крок для публічного засудження Росії» назвали дуже дивним і неприємним явищем. Але якщо коментар президента про вибори не визнали дотепним, то його слова про журналістів, коли Трамп віджартувався і про загрозу «фейкових новин», викликали ще більшу тривогу. Продовжуючи в тому ж дусі, президент поспівчував Путіну з приводу журналістів, сказавши йому: «Позбавтеся їх. Фейкові новини - відмінний термін, чи не так? У вас немає цієї проблеми в Росії, але у нас є ».

Ця тема, як відомо, дуже тонка, оскільки за час президентства Путіна в Росії було вбито понад двадцять журналістів, а критики його режиму загинули за дивних обставин. З боку Трампа подібні натяки про проблеми свобод і безпеки журналістів, що прозвучали в річницю стрільби в офісі газети «Capital Gazette» в Меріленді, також не були сприйняті позитивно, зазначає Vox.

На думку західних ЗМІ, поведінка Трампа щодо переговорів з Путіним разюча і небезпечна, поскільки це підриває зовнішню політику США: набагато важче згуртувати союзників, щоб підтримати зусилля США в Ірані і Венесуелі, коли Вашингтон лише вибірково критикує певні режими.

Як підмітили в Washington Post, зараз не час для жартів: «Сьогоднішнє покоління автократів і тиранів цинічно використовує атрибути демократії, підриваючи свободу зсередини. Президент США повинен виступити захисником проти цієї загрози, але замість цього Трамп нез'ясовним чином поступається місцем Путіну ».

У самому ж Білому домі активно коментувати переговори не стали, обійшовшись сухим списком порушених тем. Так, глави держав обговорили питання України, Ірану, Сирії, Венесуели, обмінялися думками про двосторонні відносини і контролю над озброєннями. Водночас тема проекту «Північний потік-2» не обговорювалася.

У Кремлі ж назвали зустріч «конструктивною», а також запросили Трампа в Москву на святкування 9 травня наступного року. Американська сторона офіційної відповіді не надала, але Трамп обіцяв «серйозно розглянути» запрошення, так що залишається тільки чекати нових твітів лідера США, констатують західні журналісти.

Фото: Sputnik / Ілля Питалєв