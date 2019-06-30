Румунія завершує головування в ЄС
Укрінформ
Неділя, 30 червня - останній день ротаційного головування Румунії в Євросоюзі.
Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Через шість місяців роботи Румунія готується передати естафету головування в ЄС Фінляндії», - йдеться в комюніке МЗС Румунії у зв'язку з завершенням головування.
Зазначається також, що головування країни в Раді ЄС було відзначено такими моментами, як Європейський саміт у Сібіу, відбувся День Європи 9 травня, і вибори до Європейського парламенту з 23 по 26 травня.
Румунія вперше головувала в ЄС з 1 січня по 30 червня 2019 року.