Президент Румунії не має наміру очолити Європейську раду

Президент Румунії Клаус Йоганніс спростував інформацію про те, ніби він має намір залишити посаду заради участі у виборах голови Європейської ради.

Про це Йоганніс заявив на засіданні Демократичного форуму німців, які мешкають у Румунії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Хочу публічно заявити: я - президент Румунії, і бажаю залишатися президентом Румунії, а не головою Європейської ради. У нашій країні багато чого ще належить зробити, і мені б хотілося зробити свій внесок у справу подальшого процвітання Румунії», - запевнив глава держави.

Раніше кілька впливових румунських і західних ЗМІ назвали Клауса Йоганніса серед головних претендентів на посаду очільника Європейської ради.

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