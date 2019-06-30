Президент Румунії не має наміру очолити Європейську раду

Президент Румунії не має наміру очолити Європейську раду

Укрінформ
Президент Румунії Клаус Йоганніс спростував інформацію про те, ніби він має намір залишити посаду заради участі у виборах голови Європейської ради.

Про це Йоганніс заявив на засіданні Демократичного форуму німців, які мешкають у Румунії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Хочу публічно заявити: я - президент Румунії, і бажаю залишатися президентом Румунії, а не головою Європейської ради. У нашій країні багато чого ще належить зробити, і мені б хотілося зробити свій внесок у справу подальшого процвітання Румунії», - запевнив глава держави.

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Раніше кілька впливових румунських і західних ЗМІ назвали Клауса Йоганніса серед головних претендентів на посаду очільника Європейської ради.

Фото з відкритих джерел

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