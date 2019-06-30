У Гагаузії на півдні Молдови обирають главу автономії

За даними Центральної виборчої комісії автономії, у бюлетені для голосування включені чотири кандидати: Ірина Влах (чинний глава автономії), Сергій Чімпоеш, Іван Бургуджи і Дмитро Манол. Один з претендентів на пост башкана автономії Василь Аладова був знятий з виборчих перегонів за рішенням Вищої судової палати Молдови.

Виборчі дільниці працюватимуть з 7.00 годин до 21.00. Перші попередні результати голосування стануть відомі у ніч з неділі на понеділок.

Гагаузьке автономно-територіальне утворення було створено на півдні Молдови в 1994 році. До складу автономії входять кілька районів з компактним проживанням гагаузів (народність тюркського походження, що сповідує православ'я). Населення регіону становить понад 150 тис. чоловік. У Гагаузії діє власний законодавчий орган (Народні збори), а башкан автономії є членом уряду Молдови.