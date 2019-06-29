Туреччина завдала удару по силах Асада та попередила Росію
Про це інформує Анадолу.
"Міністерство нацоборони Туреччини повідомило про "ефективний удар" по позиціях армії Башара Асада, з яких вівся обстріл одного зі спостережних пунктів ЗС Туреччини в зоні деескалації в Ідлібі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що напередодні в результаті мінометного й артилерійського обстрілу спостережного пункту в районі Завіє на півдні Ідлібу загинув один турецький військовослужбовець, троє дістали поранення.
У відповідь турецька артилерія і бронетехніка завдали масованого удару по позиціях прибічників Асада.
У Міністерстві національної оборони Туреччини повідомили, що про інцидент поінформовано військового аташе Росії в Анкарі, якого викликали до турецького генштабу.
"До відома російської сторони доведено, що Туреччина дасть найжорсткішу відповідь на будь-які обстріли спостерігачів в Ідлібі та уважно відстежує процеси в зоні деескалації", - підкреслюється в повідомленні.
Відповідно до астанинських домовленостей, ЗС Туреччини створили спостережні пункти в 12 точках по внутрішньому периметру зони деескалації на північному заході Сирії.
Фото: AA