Жертвами боїв за Ідліб стали майже 1,5 тисячі осіб
Про це повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.
"Кількість жертв наступу зросла до 1465 протягом 41 дня найтяжчої ескалації", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, 364 цивільні особи, у тому числі 87 дітей та 77 жінок, загинули внаслідок одного бомбардування, проведеного російськими літаками. Як повідомлялося, міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила сирійсько-російський військовий альянс у використанні "коктейлю із забороненої та змішаної зброї" при атаках на цивільних осіб у північно-західній частині Сирії.
РФ разом з Іраном надала сирійському президенту Башару Асаду вирішальну військову та дипломатичну підтримку протягом восьмирічної громадянської війни в країні, яка почалася з придушення протестів урядом у березні 2011 року. США та Туреччина своєю чергою підтримують різні групи сирійських повстанців.
Фото: AA