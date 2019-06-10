Жертвами боїв за Ідліб стали майже 1,5 тисячі осіб

У Сирії з початку наступу армії президента Башара Асада та його союзників на Ідліб загинули щонайменше 1465 осіб.

Про це повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

"Кількість жертв наступу зросла до 1465 протягом 41 дня найтяжчої ескалації", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 364 цивільні особи, у тому числі 87 дітей та 77 жінок, загинули внаслідок одного бомбардування, проведеного російськими літаками. Як повідомлялося, міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила сирійсько-російський військовий альянс у використанні "коктейлю із забороненої та змішаної зброї" при атаках на цивільних осіб у північно-західній частині Сирії.

РФ разом з Іраном надала сирійському президенту Башару Асаду вирішальну військову та дипломатичну підтримку протягом восьмирічної громадянської війни в країні, яка почалася з придушення протестів урядом у березні 2011 року. США та Туреччина своєю чергою підтримують різні групи сирійських повстанців.

Фото: AA