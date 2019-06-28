Штати готові до перемовин з КНДР, але є умова

Спецпредставник США з питань КНДР Стівен Бігун зазначив, що США готові організувати переговори з лідером Північної Кореї для прогресу процесу денуклеаризації одночасно й паралельно.

Про це повідомляє агенція Yonhap.

«Сполучені Штати готові організувати переговори з Північною Кореєю для просування процесу денуклеаризації одночасно й паралельно", - сказав у п'ятницю спецпредставник США.

Свою позицію Бігун висловив під час зустрічі зі своїм південнокорейським колегою Лі До Хуном, за день до того, як президент США Дональд Трамп відвідає Сеул для перемовин на вищому рівні з президентом Мун Чже Іном.

Він підтвердив, що США готові вести конструктивні переговори з Північною Кореєю для одночасного та паралельного виконання зобов'язань Спільної декларації, погодженої у Сінгапурі 12 червня, між президентом Трампом та лідером КНДР Кім Чен Ином.

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Як повідомляв Укрінформ, Дональд Трамп та Кім Чен Ин провели першу зустріч рік тому у Сінгапурі. Тоді сторони узгодили спільну позицію щодо необхідності денуклеаризації КНДР. Другий саміт відбувся наприкінці лютого цього року у В'єтнамі, ці переговори були завершені завчасно без досягнення будь-яких домовленостей.