Невизнана Абхазія ввела обмеження на перетин "кордону" з Грузією - ЗМІ

Невизнана Абхазія ввела тимчасове обмеження на перетин "кордону" з Грузією.

Про це повідомляє телеканал новин "112-Україна".

Абхазькі сепаратисти вважають, що "у Грузії проходять масові протестні акції провокаційного характеру, що зачіпають державність республіки Абхазія".

"Протестні акції проводяться і в Зугдідському районі, на прикордонній з республікою Абхазія території", – йдеться у повідомленні.

В Абхазії розробили та реалізують "необхідний комплекс заходів реагування", серед яких – введення тимчасового обмеження на перетин "кордону" з Грузією".

"Обмежений в'їзд іноземних громадян з території Грузії, виїзд громадян республіки Абхазія на територію Грузії", – додали сепаратисти.

Як повідомляв Укрінформ, у столиці Грузії 20 червня почалися протести після того, як депутат Держдуми Росії Сергій Гаврилов вів засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я, сидячи в кріслі спікера грузинського парламенту.

Багатьох громадян Грузії це обурило, тому що перед приїздом в Тбілісі Гаврилов підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією в якості незалежних держав сепаратистських регіонів Грузії - Абхазії та Південної Осетії.

20 червня протести переросли в зіткнення протестуючих з поліцією.

Постраждали близько 150 демонстрантів, майже 300 було затримано в адміністративному порядку.

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21 червня через ці події у відставку подав спікер парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе, задовольнивши одну з вимог мітингувальників.

Учасники протестів також вимагають відставки міністра внутрішніх справ і призначення дострокових парламентських виборів.