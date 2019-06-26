У Тбілісі звільнили з-під варти півсотні затриманих протестувальників

Тбіліський міський суд прийняв рішення звільнити з-під варти 51 людину, яких було затримано на акції протесту в ніч з 20 на 21 червня.

Про це йдеться в рішенні суду, повідомляють Новини Грузії.

"25 червня Колегія з адміністративних справ Тбіліського міського суду розглянула і задовольнила протести прокуратури, згідно з якими, термін ув'язнення присуджений 51-ій особі за адміністративні правопорушення 21 червня, було змінено та скорочено. На підставі суддівської постанови Тбіліського міського суду, 51 особу було негайно звільнено з адміністративного ув'язнення ", - повідомили в суді.

Зазначається, що звільнення всіх затриманих в перший день акції є одною з вимог триваючих виступів біля парламенту.

Як повідомляв Укрінформ, у столиці Грузії Тбілісі 20 червня почалися протести після того, як депутат Держдуми Росії Сергій Гаврилов вів засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я, сидячи в кріслі спікера грузинського парламенту.

Багатьох громадян Грузії це обурило, тому що перед приїздом в Тбілісі Гаврилов підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією в якості незалежних держав сепаратистських регіонів Грузії - Абхазії та Південної Осетії.

20 червня протести переросли в зіткнення протестуючих з поліцією.

Постраждали близько 150 демонстрантів, майже 300 було затримано в адміністративному порядку.

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21 червня через ці події у відставку подав спікер парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе, задовольнивши одну з вимог мітингувальників.

Учасники протестів також вимагають відставки міністра внутрішніх справ і призначення дострокових парламентських виборів.

Фото: АА