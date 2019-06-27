У Німеччині затримали підозрюваного у причетності до паризького теракту 2015 року

У німецькому Дрездені правоохоронці затримали боснійця за підозрою у причетності до теракту в Парижі, скоєного 2015 року.

Про це повідомляє dpa.

“Затримано боснійця, підозрюваного у причетності до теракту в Парижі у 2015 році”, - йдеться у повідомленні.

Прокурори уточнили, що йдеться про 39-річного чоловіка, ордер на арешт якого видала Бельгія.

Зазначається, що підозрюваний перебуває під вартою, доки вирішується питання щодо його екстрадиції.

Як відомо, 13 листопада 2015 року вибухи прогриміли неподалік стадіону "Стад де Франс", у кількох барах і кафе паризького передмістя Сен-Дені і в самій столиці. Крім того, терористи взяли в заручники відвідувачів концертного залу "Батаклан" в Парижі. Жертвами нападів стали 130 осіб, 350 дістали поранення.