У Німеччині затримали підозрюваного у причетності до паризького теракту 2015 року

У Німеччині затримали підозрюваного у причетності до паризького теракту 2015 року

Укрінформ
У німецькому Дрездені правоохоронці затримали боснійця за підозрою у причетності до теракту в Парижі, скоєного 2015 року.

Про це повідомляє dpa.

“Затримано боснійця, підозрюваного у причетності до теракту в Парижі у 2015 році”, - йдеться у повідомленні.

Прокурори уточнили, що йдеться про 39-річного чоловіка, ордер на арешт якого видала Бельгія.

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Зазначається, що підозрюваний перебуває під вартою, доки вирішується питання щодо його екстрадиції.

Як відомо, 13 листопада 2015 року вибухи прогриміли неподалік стадіону "Стад де Франс", у кількох барах і кафе паризького передмістя Сен-Дені і в самій столиці. Крім того, терористи взяли в заручники відвідувачів концертного залу "Батаклан" в Парижі. Жертвами нападів стали 130 осіб, 350 дістали поранення.

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