У Китаї стався вибух на заводі, є загиблі

Шестеро людей загинули в результаті вибуху в цеху біотехнологічного підприємства в центральній частині Китаю.

Про це повідомляє Xinhua з посиланням на місцеву владу.

«У середу ввечері у результаті вибуху в цеху біотехнологічного підприємства в провінції Хенань в центральному Китаї загинули шестеро людей», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, вибух стався на підприємстві Xumei Biotech Co. Ltd. На місці загинули п'ятеро людей, ще один помер в лікарні. Крім того, п'ятеро постраждалих госпіталізовані з травмами, один з них знаходиться в критичному стані.

Керівника компанії затримано з метою розслідування.

Причини інциденту з'ясовуються.