У Китаї стався вибух на заводі, є загиблі
Укрінформ
Шестеро людей загинули в результаті вибуху в цеху біотехнологічного підприємства в центральній частині Китаю.
Про це повідомляє Xinhua з посиланням на місцеву владу.
«У середу ввечері у результаті вибуху в цеху біотехнологічного підприємства в провінції Хенань в центральному Китаї загинули шестеро людей», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, вибух стався на підприємстві Xumei Biotech Co. Ltd. На місці загинули п'ятеро людей, ще один помер в лікарні. Крім того, п'ятеро постраждалих госпіталізовані з травмами, один з них знаходиться в критичному стані.
Керівника компанії затримано з метою розслідування.
Причини інциденту з'ясовуються.