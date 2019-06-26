У Відні стався вибух у житловому будинку, є постраждалі

У Відні в п’ятиповерховому житловому будинку у середу пролунав потужний вибух, ймовірно, в результаті витоку газу.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

Інцидент стався близько 16.35 за місцевим часом на вулиці Прессгассе у 4-му районі столиці Австрії. Внаслідок потужного вибуху зруйновано кілька перекриттів поверхів, в сусідніх будинках вибуховою хвилею вибило шибки.

За даними рятувальників, постраждали близько 10 осіб, двоє з них отримали тяжкі травми.

Наразі на місці події працюють рятувальні служби, місце інциденту оточено поліцією.

За попередньою версією поліції, мова йде про вибух газу.