Слуцького не обрали віцепрезидентом ПАРЄ

Як оголосила президент ПАРЄ Ліліан Морі Паск'є, за результатами проведеного напередодні таємного голосування Слуцький отримав 101 голос підтримки із 198 делегатів, які взяли участь у виборах. Водночас російський представник не отримав абсолютної більшості, яка мала скласти 158 голосів.

За процедурою, на середу призначено повторне голосування. За його результатами Слуцькому для обрання на посаду буде достатньо отримати просту більшість.

Напередодні українська делегація заблокувала автоматичне призначення представника російської делегації віцепрезидентом ПАРЄ за квотою РФ.

Як повідомляв Укрінформ, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка передбачає безумовне повернення Росії до Асамблеї.

У цей же день російські депутати з’явилися у ПАРЄ та були присутніми на засіданні.

Делегація Верховної Ради України у Парламентській асамблеї на знак протесту проти присутності російської делегації призупинила роботу у літній сесії, за винятком розгляду повноважень російської делегації.

Варто також зазначити, що в лютому 2018 року в Росії спалахнув скандал за участю Слуцького: три журналістки анонімно розповіли про домагання з його боку. Зокрема, його звинуватили у домаганнях заступник головного редактора RTVI Катерина Котрікадзе, кореспондент Російської служби "Бі-бі-сі" Фарида Рустамова і продюсер "Дождя" Дарина Жук. Епізоди сталися у різні роки і в час, коли журналістки виконували свою роботу.

Комісія Держдуми РФ з етики розглянула скарги Рустамової і Жук, але не знайшла у поведінці Слуцького порушень. Члени комісії допустили, що журналістки діяли у рамках спланованої й приуроченої до виборів кампанії.

Після рішення комісії десятки російських ЗМІ заявили про солідарність з постраждалими журналістками, багато хто вирішив бойкотувати Слуцького та членів комісії з етики, деякі відкликали кореспондентів з Держдуми.