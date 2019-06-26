В Афганістані вбили двох американських військових

Двоє військових офіцерів США загинули в Афганістані у вівторок.

Про це повідомляє CNN із посиланням на заяву Пентагона.

“Двох американських військових було вбито в Афганістані 26 червня“, - йдеться у повідомленні.

Деталі загибелі солдатів поки що невідомі.

Загалом з початку року в Афганістані вже загинули 9 військових із США.

Зазначається, що американська армія присутня в Афганістані з 7 жовтня 2001 року. Відтоді в країні загинули понад дві тисячі військових зі Сполучених Штатів.

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За словами держсекретаря США Майка Помпео, Вашингтон готовий вивести своїх військових з Афганістану, однак нині ще узгоджуються терміни цього процесу.