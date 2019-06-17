На півдні Афганістану знищили сімох бойовиків
Укрінформ
Сім учасників збройних угруповань ліквідовані в ході операції силовиків у провінції Кандагар на півдні країни.
Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на Національний директорат безпеки Афганістану.
У заяві силового відомства зазначається, що відповідна спецоперація була проведена в суботу.
"В ході спецоперації НДБ в районі Майванд у суботу були вбиті семеро бойовиків, включаючи командира групи", - йдеться в повідомленні.
Жодних подробиць цієї операції поки що не повідомляється.