На півдні Афганістану знищили сімох бойовиків

Сім учасників збройних угруповань ліквідовані в ході операції силовиків у провінції Кандагар на півдні країни.

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на Національний директорат безпеки Афганістану.

У заяві силового відомства зазначається, що відповідна спецоперація була проведена в суботу.

"В ході спецоперації НДБ в районі Майванд у суботу були вбиті семеро бойовиків, включаючи командира групи", - йдеться в повідомленні.

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Жодних подробиць цієї операції поки що не повідомляється.