Тбілісі — Москві: якість грузинського вина відповідає стандартам

У Національному агентстві вина Грузії заявили, що якість грузинського вина відповідає стандартам, незважаючи на заяви Росспоживнагляду.

Про це повідомляє Грузія Online з посиланням на грузинське відомство.

"У Національному агентстві вина Грузії заявили, що немає жодних підстав для того, щоб якість грузинської експортної продукції ставити під сумнів", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією Національного агентства, в I кварталі 2019 року спеціальна дегустаційна комісія перевірила більш як 2 тис. зразків вина. З них тільки 196 дали негативну оцінку.

З січня по травень Грузія експортувала більш як 33,6 млн пляшок вина. Це на 6% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У Росію було експортовано понад 21 млн пляшок вина. Це на 5% більше порівняно з показниками 2018 року.

Раніше Росспоживнагляд виявив погіршення якості грузинського алкоголю, що поставляється в останні роки в Росію.

Як повідомлялося, в Тбілісі 20 червня почалися протести після того, як депутат Держдуми Росії Сергій Гаврилов спробував вести засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я, сидячи в кріслі спікера грузинського парламенту. Багатьох громадян Грузії це обурило, оскільки перед приїздом у Тбілісі Гаврилов підтвердив, що вважає незворотним визнання Росією незалежними державами сепаратистських регіонів Грузії - Абхазії і Південної Осетії.

21 червня президент РФ Володимир Путін заборонив авіакомпаніям Росії перевозити громадян у Грузію, починаючи з 8 липня. Грузинським авіаперевізникам також заборонять літати в Росію з цього дня.

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