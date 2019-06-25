Тбілісі — Москві: якість грузинського вина відповідає стандартам
Про це повідомляє Грузія Online з посиланням на грузинське відомство.
"У Національному агентстві вина Грузії заявили, що немає жодних підстав для того, щоб якість грузинської експортної продукції ставити під сумнів", - йдеться в повідомленні.
Згідно з інформацією Національного агентства, в I кварталі 2019 року спеціальна дегустаційна комісія перевірила більш як 2 тис. зразків вина. З них тільки 196 дали негативну оцінку.
З січня по травень Грузія експортувала більш як 33,6 млн пляшок вина. Це на 6% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
У Росію було експортовано понад 21 млн пляшок вина. Це на 5% більше порівняно з показниками 2018 року.
Раніше Росспоживнагляд виявив погіршення якості грузинського алкоголю, що поставляється в останні роки в Росію.
Як повідомлялося, в Тбілісі 20 червня почалися протести після того, як депутат Держдуми Росії Сергій Гаврилов спробував вести засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я, сидячи в кріслі спікера грузинського парламенту. Багатьох громадян Грузії це обурило, оскільки перед приїздом у Тбілісі Гаврилов підтвердив, що вважає незворотним визнання Росією незалежними державами сепаратистських регіонів Грузії - Абхазії і Південної Осетії.
21 червня президент РФ Володимир Путін заборонив авіакомпаніям Росії перевозити громадян у Грузію, починаючи з 8 липня. Грузинським авіаперевізникам також заборонять літати в Росію з цього дня.
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