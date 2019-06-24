Росспоживнагляд "раптом" виявив погіршення якості грузинського вина

Росспоживнагляд виявив погіршення якості грузинського алкоголю, що поставляється в останні роки в Росію.

Про це пише Meduza.

"З 2014-го по 2018 рік, за даними служби, у 2,9 раза — до 203 тисяч літрів — зросла кількість грузинського алкоголю, не відповідного вимогам. З-за цього відомство посилило контроль за якістю грузинської продукції.", - йдеться у повідомленні.

За даними Національного агентства вина Мінсільгоспу Грузії, на Росію припадає майже половина експорту грузинського алкоголю. За оцінкою Федеральної митної служби РФ, Грузія посідає третє-четверте місце серед найбільших постачальників вина у Росію.

Як повідомлялося, у Тбілісі 20 червня почалися протести після того, як депутат Держдуми Росії Сергій Гаврилов спробував вести засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я, сидячи в кріслі спікера грузинського парламенту. Багатьох громадян Грузії це обурило, бо перед приїздом в Тбілісі Гаврилов підтвердив, що вважає незворотним визнання Росією у якості незалежних держав сепаратистських регіонів Грузії — Абхазії і Південної Осетії.

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21 червня президент РФ Володимир Путін заборонив авіакомпаніям Росії перевозити громадян Грузії, починаючи з 8 липня. Грузинським авіаперевізникам також заборонять літати в Росію з цього дня.