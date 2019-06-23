У Китаї під час ДТП з автобусом загинули п'ятеро людей
Укрінформ
У результаті зіткнення автобуса з огорожею в провінції Цзянси на сході Китаю п'ятеро людей загинули, ще шість отримали серйозні ушкодження.
Про це повідомляє China Daily.
«Туристичний автобус врізався в огорожу в провінції Цзянси на сході Китаю в суботу, внаслідок чого п'ятеро людей загинули, ще шість інших отримали серйозні ушкодження», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що сорок дві людини отримали незначні травми та були доставлені до п'яти сусідніх з місцем аварії лікарень.
Причини аварії не відомі, проводиться розслідування.