У будівлю Харківської міськради "влетів" легковик

Легковий автомобіль Toyota в'їхав у неділю зранку в будівлю Харківської міської ради на площі Конституції.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

"23 червня близько 07:50 до поліції надійшла інформація про те, що водій автівки Toyota в’їхав у будівлю на площі Конституції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що внаслідок ДТП постраждав водій автомобіля.

"В результаті аварії 30-річний чоловік із тілесними ушкодженнями доставлений до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги", - повідомили у поліції та додали, що пасажирів у транспортному засобі не було.

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Інформацію зареєстровано у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського відділу поліції. На даний час поліцейські з’ясовують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області