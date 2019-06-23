У будівлю Харківської міськради "влетів" легковик
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.
"23 червня близько 07:50 до поліції надійшла інформація про те, що водій автівки Toyota в’їхав у будівлю на площі Конституції", - йдеться у повідомленні.
Зазначається також, що внаслідок ДТП постраждав водій автомобіля.
"В результаті аварії 30-річний чоловік із тілесними ушкодженнями доставлений до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги", - повідомили у поліції та додали, що пасажирів у транспортному засобі не було.
Інформацію зареєстровано у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського відділу поліції. На даний час поліцейські з’ясовують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області