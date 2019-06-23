У соцмережах закликають ПАРЄ не знімати санкції з російської делегації

Активісти закликають долучитися до акції #SaveCouncilEurope twitter storm з метою застереження членів Парламентської асамблеї Ради Європи не допустити безумовного повернення російської делегації та позбавити ПАРЄ повноважень накладати санкції на агресора.

Відповідну подію у соціальній мережі ініціювала співробітниця Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Олександра Шандра, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«24 червня Парламентська асамблея Ради Європи може зняти санкції з російської делегації. Якщо це станеться, це не лише буде прецедентом для подальшого зняття санкцій, а ще підбадьорить Росію з її війною проти України і стане прикладом іншим порушникам прав людини», - наголосила активістка.

Відтак, вона закликала приєднуватися до twitter/fb шторму, щоб закликати членів Асамблеї чинити опір російському тиску і не капітулювати перед агресором.

Як повідомляв Укрінформ, регламентний комітет ПАРЄ затвердив проект резолюції, яким пропонується внести зміни до регламенту, що може ускладнити або взагалі заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її можливе повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.

Раніше Комітет міністрів Ради Європи на рівні глав МЗС на річній сесії у Гельсінкі підтримав позицію, що усі країни-члени повинні мати право брати участь у статутних органах організації, включаючи Парламентську асамблею, а також мають голосувати на виборах нового генерального секретаря Організації у червні.