Європейська рада не змогла дійти згоди щодо призначення керівників європейських інституцій

Європейська рада не змогла знайти компромісне рішення щодо призначення керівників європейських інституцій, і домовилася продовжити консультації до 30 червня, коли має відбутися наступна зустріч на вищому рівні.

Про це в ніч з 20 на 21 червня заявив президент Європейської ради Дональд Туск, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«В ночі ми досягли таких результатів. Європейська рада мала повне обговорення призначень з урахуванням проведених мною консультацій та заяв, зроблених в Європейському парламенті. Жоден з кандидатів не отримав більшості. Європейська рада погодилася, що має бути пакетне рішення, яке відображує розмаїття ЄС. Ми знову зустрінемося 30 червня. До цього час ми продовжимо консультації, включаючи з Європейським парламентом», - заявив Дональд Туск.

Він проінформував про інші результати Європейської ради. Зокрема, окрім призначень, Європейська рада розглянула інші питання, включаючи Європейський бюджет, ухвалення Стратегічного порядку денного ЄС та підтвердження щодо продовження економічних санкцій проти Росії на наступні шість місяців внаслідок невиконання Мінських угод.

«Ми також обговорили, як досягти «кліматично-нейтрального ЄС, у відповідності до Паризьких угод. Більшість з країн-членів взяла зобов’язання дотримуватися кліматичної нейтральності до 2050 року, але сьогодні не вдалося досягти єдності. Разом з цим, ми маємо всі підстави вважати, що ми досягли змін, оскільки жодна з країн не відмовилася від можливості позитивного рішення у наступні місяці», - зазначив Дональд Туск.

Він зазначив також, що Європейська рада готова надати «адекватну відповідь» у повній солідарності з Кіпром.

«Єврокомісія та Служба зовнішніх дій ЄС отримали доручення представити варіанти можливих дій», - додав президент Європейської ради.