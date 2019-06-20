У Латвії офіційно заборонили нацистську і радянську форму

«У четвер, 20 червня, Сейм в остаточному читанні схвалив поправки до законодавства, які забороняють на громадських заходах носити форми тоталітарних режимів, в тому числі форму Радянської армії», - йдеться в повідомленні.

Так, автор поправок до закону про збори, пікети Едвінс Шноре (Національне об'єднання) пропонував заборонити форму тоталітарних режимів на будь-яких громадських заходах. Йдеться як про форму Червоної армії і НКВС, так і про форму нацистської Німеччини. За порушення закону передбачений штраф - до €700 для фізичних осіб і до €7100 для юридичних.

Заборона поширюється також на публічну демонстрацію на громадських заходах нацистської свастики, знаків СС, серпа і молота, а також прапорів, гербів і гімнів нацистської і радянської режимів.