Країни Балтії до 2025 року від'єднаються від електромереж РФ

"Визначений дуже конкретний календар (з відключення електромереж країн Балтії від пострадянської системи і синхронізації з системами Західної Європи, - ред.), хто, що і в які терміни має зробити", - сказав дипломат.

За його словами, політична дорожня карта буде підписана в Брюсселі перед самітом Євросоюзу. В угоді визначено, що синхронізація має бути реалізована не пізніше 2025 року, а ЄК візьме участь у переговорах з Росією і Білоруссю, щоб забезпечити безпроблемне відключення.

Електромережі Латвії, Литви та Естонії зараз діють в синхронному режимі у так званому кільці пострадянської електроенергетичної системи БРЕЛЛ (Білорусь, Росія, Естонія, Латвія, Литва) і залежать від диспетчерської у Москві і електромереж Росії.

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Після узгоджень країни Балтії у 2018 році вирішили, що будуть синхронізуватися із Західною Європою через Польщу.

Зараз між Литвою і Польщею вже діє електроенергетична перемичка LitPol Link, однак потужності хочуть посилити за допомогою прокладення нової морської перемички.