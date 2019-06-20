У РЄ чекають від України реальних результатів у боротьбі з корупцією

«Багато заходів і кроків у цій сфері проходять у правильному напрямку. Але нині настав час для конкретних результатів. Нові органи із запобігання корупції (НАЗК – ред.) та притягнення до відповідальності (НАБУ – ред.), а також Вищий антикорупційний суд – це важливі елементи створеної системи. Але недостатньо просто це мати. Необхідно, щоб система приносила конкретні результати і набула позитивного досвіду. І на це GRECO звертатиме увагу, включаючи виконання наших рекомендацій», - сказав представник Ради Європи.

Він наголосив, що боротьба з корупцією повинна проходити на усіх рівнях у суспільстві, але особливо – серед вищих посадовців.

Виконавчий секретар GRECO також позитивно оцінив запровадження в Україні електронного декларування посадовців.

«Але питання у тому, як воно адмініструється. І це вже питання до українського керівництва. Якщо воно здатне управляти цим, то система добра. Але треба бути обережним, щоб система не була надто перевантаженою, в якій неможливо належно перевірити усі декларації», - зазначив Еспозіто.

Відтак, підсумував він, якщо в Україні створено ефективну систему боротьби з корупцією, то вона повинна показати конкретні результати у діяльності.