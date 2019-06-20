Російські бомбардувальники порушили повітряний простір Японії

Японія звинуватила РФ у порушенні свого повітряного простору після того, як два російських бомбардувальники Ту-95 вторглися у нього.

Про це повідомляє The Diplomat з посиланням на міністерство оборони Японії.

“Міністерство оборони Японії повідомляє, що два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95, які здатні нести ядерну зброю, порушили повітряний простір країни біля японського острова Мінамі Дайто на південний схід від Окінави і біля острова Хатідзьо у Філіппінському морі”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, три бомбардувальники Ту-95 провели дальнє патрулювання вздовж східних і західних країв японського архіпелагу, обійшовши під час польоту всі основні острови - Хоккайдо, Хонсю, Сікоку і Кюсю.

Японські сили повітряної оборони (JASDF) підняли свої винищувачі, щоб перехопити російські військові літаки.

У відповідь на звинувачення Японії, російське міноборони заявило сьогодні, що порушень під час польотної операції не було.

Раніше повідомлялося, що російські винищувачі Су-27 перехопили над Чорним і Балтійським морем американські стратегічні бомбардувальники B-52, що здійснювали трансатлантичний переліт з повітряної бази у Північній Дакоті до Європи.