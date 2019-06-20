Лідер Китаю приїхав до Пхеньяна
Про це повідомляє AFP.
«Лідер Китаю Сі Цзіньпін почав свій історичний візит до Пхеньяна», - йдеться в повідомленні.
Сі Цзіньпін став першим китайським главою, який відвідав Північну Корею за 14 років після того, як відносини між союзниками епохи холодної війни погіршилися через ядерні провокації Пхеньяну і подальшу підтримку санкцій ООН з боку Пекіна.
Згідно з повідомленнями китайських державних ЗМІ, президент прибув до Пхеньяна зі своєю дружиною Пен Ліюань, міністром закордонних справ Ваном І та іншими китайськими чиновниками.
Візит буде багато в чому символічним, офіційне комюніке не очікується.
Як зазначає видання, владою приймаючої сторони було встановлено жорсткий контроль за освітленням події. Міжнародним журналістам в Пхеньяні повідомили, що вони не зможуть висвітлити візит китайського президента, а іноземні ЗМІ, які були спочатку запрошені, не змогли отримати візи до Північної Кореї.