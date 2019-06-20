Лідер Китаю приїхав до Пхеньяна

Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Пхеньяна з дводенним візитом до Північної Кореї.

Про це повідомляє AFP.

«Лідер Китаю Сі Цзіньпін почав свій історичний візит до Пхеньяна», - йдеться в повідомленні.

Сі Цзіньпін став першим китайським главою, який відвідав Північну Корею за 14 років після того, як відносини між союзниками епохи холодної війни погіршилися через ядерні провокації Пхеньяну і подальшу підтримку санкцій ООН з боку Пекіна.

Згідно з повідомленнями китайських державних ЗМІ, президент прибув до Пхеньяна зі своєю дружиною Пен Ліюань, міністром закордонних справ Ваном І та іншими китайськими чиновниками.

Візит буде багато в чому символічним, офіційне комюніке не очікується.

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Як зазначає видання, владою приймаючої сторони було встановлено жорсткий контроль за освітленням події. Міжнародним журналістам в Пхеньяні повідомили, що вони не зможуть висвітлити візит китайського президента, а іноземні ЗМІ, які були спочатку запрошені, не змогли отримати візи до Північної Кореї.